Экс-президента "Барселоны" подозревают в отмывании денег

Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Россель и его жена Марта арестованы полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом.

Как сообщают зарубежные СМИ, операция, в ходе которой, помимо 53-летнего менеджера, было арестовано еще несколько человек, прошла в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании и при поддержке Национальной гвардии.

По данным El Mundo, арест Росселя связан с хищением 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав сборной Бразилии по футболу компанией, с которой связан экс-президент "Барселоны".

Утверждается, что Россель отмывал полученные деньги через офшорные компании. Он входил в группировку из нескольких человек, в которой также состояли его жена и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.

Россель также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при переходе футболиста "Барселоны" Неймара из бразильского "Сантоса" в каталонский клуб в 2013 году, по которому до сих пор не вынесено вердикта. Испанская прокуратура требует для Росселя по этому делу пять лет тюрьмы.

Сандро Россель занимал пост президента футбольного клуба "Барселона" с 2010 по 2014 год.