Внешний госдолг Беларуси в 2017 году увеличился на 22,6%, внутренний – сократился на 10,3%

осударственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил 42,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,2 млрд. рублей, или на 14,1%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 января 2018 года составил 16,7 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 3,1 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%.

В январе-декабре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 4 040,7 млн. долларов США: 1400,0 млн. долларов США – еврооблигации; 1309,5 млн. долларов США – правительства и банков РФ; 800,0 млн. долларов США – Евразийского фонда стабилизации и развития; 306,6 млн. долларов США – банков КНР; 159,4 млн. долларов США – МБРР; 65,2 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 1 029,4 млн. долларов США: 364,3 млн. долларов США – правительство РФ; 353,1 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 245,8 млн. долларов США – банки КНР; 62,1 млн. долларов США – МБРР; 3,6 млн. долларов США – США; 0,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2018 года составил 9,2 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,3%.

За январь-декабрь 2017 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 449,9 млн. долларов США и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 290,6 млн. долларов США и 189,7 млн. рублей.