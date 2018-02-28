Внешний госдолг Беларуси за январь сократился на 5,7%, внутренний - увеличился на 1%

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил 40,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 1,6 млрд рублей, или на 3,8%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 февраля 2018 года составил 15,8 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 950,5 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 5,7%.

В январе 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 89,7 млн долларов США: 69,5 млн долларов США – правительства России; 14,7 млн долларов США – МБРР; 5,2 млн долларов США – банков Китая; 0,3 млн долларов США – ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1072,1 млн долларов США: 800 млн долларов США – еврооблигации; 227,4 млн долларов США – банки Китая; 44,7 млн долларов США – правительство России.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2018 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 81,8 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для физических лиц на сумму 6,1 млн долларов США. Погашено валютных гособлигаций для юридических лиц на сумму, эквивалентную 51,8 млн долларов США.