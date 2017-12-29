Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 21,3%, внутренний - сократился на 11,1%

Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2017 года составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,3 млрд рублей, или на 14,4%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 16,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 2,9 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%.

В январе-ноябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3769 млн долларов США: 1400 млн долларов США – еврооблигации; 1194,4 млн долларов США – правительства и банков России; 800 млн долларов США – Евразийского фонда стабилизации и развития; 227,8 млн долларов США – банков Китая; 141,2 млн долларов США – МБРР; 5,6 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 915,2 млн долларов США: 339,3 млн долларов США – правительство России; 264,8 млн долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 245,8 млн долларов США – банки Китая; 62,1 млн долларов США – МБРР; 2,7 млн долларов США – США; 0,5 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 9,1 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%.

За январь-ноябрь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 419,9 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1248,6 млн долларов США и 189,7 млн рублей.