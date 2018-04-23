В Ереване возобновились акции протеста

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна возобновили с утра в понедельник шествия по улицам Еревана.

Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. Демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Мирзоян и Микаелян — позднее были задержаны.

Специальная следственная служба Армении ранее уточнила, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.