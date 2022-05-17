Полиция Армении задержала более 400 человек на акциях гражданского неповиновения

Полиция Армении утром во вторник задержала более 400 оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.

"Задержано 414 человек", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ранее один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил о прекращении уличных акций во вторник и намеченном на вечер митинге. "Мы выполнили поставленную цель - зафиксировали, что в Армении народ - хозяин ситуации. Прекращаем акции неповиновения. В 19:00 митинг", - сообщил он в соцсети.

Демонстранты с утра во вторник перекрывали автомобильное движение в различных частях Еревана, в том числе дороги, ведущие в аэропорт и к Минобороны.

Среди задержанных - сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, который сообщил об этом в своем телеграм-канале. Задержан также сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь. Все задержанные будут освобождены по истечении трех часов с момента задержания.

Между тем, юрист Амрам Макинян сообщил в соцсети, что сотрудник полиции во время задержания сломал руку участнику акции протеста Мгеру Степаняну. Кроме, того депутат парламента Армении Айк Мамиджанян также сообщил, что полицейский сломал руку 77-летней женщине, ее госпитализировали.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.