Горячую воду в Минске начнут отключать уже со 2 мая.

Согласно размещенной на сайте Мингорисполкома информации, в мае не будет горячей воды с 2 мая у потребителей по улицам: В/ч 31802, В/ч 2007; Красина 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Павловского 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б, 54, 54А, 66.

С 10 мая у потребителей по улицам: 1-й пер. Окрестина, 36; 36А, 38; Беды 2Б, 6, 8, 8А, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; Бельского, 39к1, 2, 3; 41, 60; Волоха, 45, 47, 49, 51; Восточная 33, 35, 37, 39; Гало 4, 6, 8, 76; Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136; Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; Дзержинского пр. 20, 24; Долгиновский тр-т 54В, Дубравинский пер., 3к1, 2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128А; Здания КГБ, К.Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112; Каховская 17, 26; Корш-Саблина 3, 5, 9, 11; Кулибина, 9, 11; Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Маневича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17; Некрасова 20, 22, 22к.1, 2;24, 24А; Нововиленская 1, 3А, 4А, 5А, 6, 7Б, 8А, 9А, 10, 10А, 13А, 14, 15, 18, 20, 21к.1, 2, 3, 22, 23, 24; Нововиленский пер. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Одоевского 50, 52, 54; Орловская 51, 53, 57, 59; Осипенко2, 4, 6, 8; . Пономаренко, 58, 60, 62; Прилукская, 48, 50; Прямая, 22, 24, 24А, 28; Р.Люксембург, 90А; Сморговский тр. 1, 3, 7, 9, 10; Старовиленский тр. 26А, 26к.1, 28к.1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77; Хмелевского, 12А; Червякова 23, 31, 50, 52, 55, 57, 57А, 59, 61, 62, 64, 64А.

С 14 мая у потребителей по улицам: 2-ой пер. Багратиона 22, 22А, 24, 28, 30, 32; Авангардная 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 54; Анаева 27к.1, 2; Ангарская 15Б, В; Багратиона 67, 69, 71, 73, 73А; Варващени 13к.4, 15; Днепровская 3, 5, 7, 9, 11, 13; Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67; Казинца, 51к1, 2, 3, 4, 5; 3А; 88, 90, 95, 96, 96А, 97к1, 2; 98, 107, 121; Коллективный пр-д 8; Корженевского, 33к1, 2, 3; Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12; Мичурина 12А, 19, 21, 23, 25; Молодежная 1, 1к.1, 2; Партизанский пр-т 104А, 121, 123, 133, 135, 146, 146А, Б, 148; Седова 3, 7, 12, 16; Социалистическая 9, 13, 20, 22, 26, 30, 32; Столетова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Строителей 1; Товарищеский пер. 2А; Уральская 41; Фабричная 20; Филимонова 3, 3к.2, 5к.1, 2;7, 7А, Б;8, 10, 12, 14; Центральная 11А; Шоссейная 13, 17.

С 15 мая у потребителей по улицам: Белинского 7, 9, 9А, 11, 16, 18; Волгоградская 12, 25Б, 69; Восточная 56, 64, 66, 68, 127; Выготского 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45; Высокая, 11В, Д; Геологическая, 59к1, 2, 3; 59Б; 63А; Долгиновский тр-т 146, 150, 152, 157, 160, 160А, 160Ак.1, 166; Здания Свято-Елисаветинского монастыря; К.Чорного 21Б, 27, 29, 31, 33А, Б, 35; Калинина 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34; Калинина пер. 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8А, 9; Калининградский пер. 19А; Карвата, 2, 4, 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Кедышко 26; Логойский тр-т 1А, 1к.1, 2, 4;3, 5, 7, 9, 10, 11, 15к.1, 2, 3, 4; Ломоносова 4; Лукьяновича 2, 2А, 3, 4; Макаенка 13А, Б;15А, В;17 Б, В; Мележа 4, 4А; Независимости пр. 103, 105, 107, 109, 111, 113; Новинковская 1, 2, 4, 14, 16; Олешева 1; П.Мяделки 1, 3, 5, 7, 15; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Толбухина 17, 19; Я.Колоса 44, 48, 50к.1, 2;51к.1, 52, 53к.1, 55к.1.

С 21 мая у потребителей по улицам: Асаналиева, 14, 16, 18; Кижеватова, 60к1, 2, 3, 4, 6, 7; Корженевского пер. 8, 26; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А, 14, 18; Серова, 1А, 3, 3А, 5А, 15, 17, 31, 33.

С 22 мая у потребителей по улицам: Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А;19, 19А;20, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Грушевская 65, 65А; Маяковского 135к.1; Одинцова, 1к1, 2; 2к2; 3к1, 2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14к1; 15, 16, 17, 18к1; 19, 19А; 20, 22, 22к1; 23к1, 2; 24, 30, 32, 36к1; 38; Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91; Тимошенко 2-й, 3; Тимошенко, 8, 10, 12, 14к.2, 15к2; 16, 18, 20к1, 2, 3; 22к1; 24к1; 34, 38; Якубовского, 15к1; 17, 19, 20, 21, 22к1, 3; 23, 24к1, 2, 3; 25, 26к1, 2, 3, 4; 27, 28к1; 29, 30, 30к1, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48к1, 2; 50, 53, 54, 54А, 56, 60;

с 24 мая у потребителей по улицам: Голодеда пр-д 15Б, 21; Голодеда 5Б, 5к.2, 3, 4;7А, 7к.2, 12, 14, 15к.3, 16, 17к.5, 18/1, 18/2, 20, 21, 21к.1, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 77; Гошкевича 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Дроздовича 3; Игуменский тр-т 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Каганца 2, 2Б, 4; Прушинских 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34к.1, 2, 3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78, г/п 54; Пташука 1, 3, 5, 7, 9, 9Б; Сырокомли 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Ташкенская 6А, 8, 10, 12; Уборевича 72, 73, 168, 170, 172, 174; Шпилевского 54, 55, 56, 57, 59, 60; Я.Лучины 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46, 56, 58, 60, 62, 64.

С 28 мая у потребителей по улице Тепличная 1.

В период с 29 мая у потребителей по улицам: Бирюзова, 13А, Б; 15А; Пономаренко, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Пушкина пр., 10; Я.Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70;

с 30 мая у потребителей по улицам: Горовца 34к.1, 2; К.Маркса 24, 26, 31; Малинина 8, 10, 10А, 12, 14; Октябрьская 2, 4, 8А, 10, 10А, 10к.2; Плеханова 26, 28к.1, 46, 48, 48А, 93, 93А, 95, 97к.1, 2, 3, 4, 5, 99; Рокоссовского пр. 27, 46, 48, 50, 52к.1, 54к.1, 56, 58к.1, 60к.1, 62, 64, 74, 74А, 76, 78, 80, 82; Якубова 16, 18, 48к.1, 2, 3, 4, 52, 52А.