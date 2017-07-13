В следующем году в Минске перестанут хлорировать питьевую воду.

Речь идет о воде, которую забирают из поверхностных источников, а именно такая сегодня идет из кранов у трети минчан. Это жители Фрунзенского и частично Московского столичного района, пишет "КП в Беларуси".

Остальные получают воду из артезианских скважин, которая не проходит дополнительную очистку и не обрабатывается хлором.

"Сейчас УП «Минскводоканал» занялся реконструкцией сооружений хлорного хозяйства очистной водопроводной станции. Уже разработана предпроектная документация, выбираем проектную организацию, - рассказала заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Наталья Сазанова. - К марту 2018 года реконструкцию планируется завершить. Это позволит обеспечить минчан водой улучшенных органолептических свойств (улучшится запах, привкус, цветность, она станет менее мутной. - Ред.) Реконструкция предполагает переход на использование гипохлорита натрия для обеззараживания воды вместо хлора. На присутствие запаха остаточного хлора сейчас поступает много жалоб от минчан. Также после реконструкции обеззараживание будет происходить автоматизировано.

Чем новая технология лучше? Гипохлорит натрия (NaOCl) - это неорганическое соединение, его еще называют «лабарракова вода», или «жавелевая вода». Уже два века назад с его помощью отбеливали ткани, а в конце XIX века начали использовать для обеззараживания питьевой и очистки сточных вод в Германии и США. NaOCl быстро убивает микроорганизмы, находящиеся даже в очень низких концентрациях.

Что важно: вода, обработанная гипохлоритом натрия, безопасна для человека и не имеет негативного действия на его здоровье, а также безопасна для экологии. При бытовом использовании в окружающей среде гипохлорит натрия распадается на поваренную соль, воду и кислород.

Раньше очищать воду гипохлоритом натрия не позволяли технологии, но после реконструкции станции это станет возможным. Что заметим мы, потребители? В первую очередь то, что вода перестанет пахнуть хлоркой. А вот дороже такая очистка или дешевле, пока сказать сложно. Так же, как сделать прогноз, увеличит ли это сумму в жировке у минчан.

Специалисты заверяют, что и сейчас вся водопроводная вода в Минске, независимо от источника, соответствует всем требованиям СанПиН, и это подтверждают лабораторные исследования.