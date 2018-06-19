Перевозки грузов транспортными организациями Беларуси в январе-мае выросли на 5,7%

В январе-мае 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 182,3 млн. тонн грузов, или 105,7% к январю-маю 2017 г.

Как сообщает Белстат, грузооборот составил 56,8 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 5,4%.

Услугами пассажирского транспорта в январе – мае 2018 г. воспользовалось 825,8 млн. человек, или 99,8% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 9735,6 млн. пассажиро-километров, или 102,4% к уровню января-мая 2017 г.