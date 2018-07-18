Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I полугодии увеличились на 5,8%

В первом полугодии 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 221,6 млн. тонн грузов, или 105,8% к первому полугодию 2017 г.

Как сообщает белстат, грузооборот составил 68,2 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 5,3%.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2018 г. воспользовалось 982,6 млн. человек, или 99,9% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 12 075,9 млн. пассажиро-километров, или 102,5% к уровню первого полугодия 2017 г.