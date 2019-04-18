Последнее обновление: 18.04.2019 11:57

Транспортные предприятия Беларуси в январе-марте снизили перевозку грузов на 5,6%

В I квартале 2019 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 100,2 млн. тонн грузов, или 94,4% к I кварталу 2018 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, грузооборот составил 33,3 млрд. тонно-километров, или 98,7% к соответствующему периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в I квартале 2019 г. воспользовалось 494,4 млн. человек, или 100,4% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 5857,9 млн. пассажиро-километров, или 105,5% к уровню I квартала 2018 г.

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