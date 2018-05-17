Последнее обновление: 17.05.2018 18:10

В Беларуси грузоперевозки транспортных организаций в январе-апреле выросли на 6,8%

В январе-апреле 2018 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 142,3 млн. тонн грузов, или 106,8% к январю-апрелю 2017 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 45,1 млрд. тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. увеличился на 5,9%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле 2018 г. воспользовалось 657,6 млн. человек, или 99,5% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 7556,4 млн. пассажиро-километров, или 101,8% к уровню января-апреля 2017 г.

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