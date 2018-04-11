Безработица в ОЭСР в феврале сохранилась на уровне 5,4%

Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в феврале осталась на отметке 5,4%.

Всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 34,2 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 1,5 млн меньше. Тем не менее, показатель сейчас на 14,9 млн ниже пикового значения, зафиксированного в январе 2013 года, отмечается в пресс-релизе ОЭСР.

В еврозоне безработица в феврале опустилась до 8,5% - минимального уровня с декабря 2008 года - с 8,6% в предшествующий месяц. При этом в Латвии она снизилась на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 8%, в Италии - на 0,2 п.п., до 10,9%.

В ЕС безработица также снизилась на 0,1 п.п. - до 7,1%. Такой уровень является самым низким показателем в ЕС с сентября 2008 года.

Показатель опустился в Канаде до 5,8% с 5,9%, остался неизменным в Южной Корее на отметке 3,6% и в Мексике на уровне 3,3%, но увеличился в Японии до 2,5% с 2,4%.

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в феврале повысилась на 0,1 п.п. - до 11,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.