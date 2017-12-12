Октябрьская безработица в странах ОЭСР вернулась на докризисный уровень в 5,6%

В октябре уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опустился на 0,1 процентного пункта и составил 5,6%, что является минимумом с докризисного уровня.

Как говорится в сообщении ОЭСР, всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 35,1 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 2,5 млн меньше.

В еврозоне безработица в октябре снизилась до 8,8% с 8,9% в предшествующий месяц. При этом в странах Европейского союза показатель также снизился на 0,1 п.п. - до 7,4%.

В США безработица опустилась до 4,1% с 4,2% в сентябре, в Южной Корее - до 3,6% с 3,7%. Между тем в Японии показатель остался стабильным - 2,8%.

В Чехии безработица находится на самом низком уровне среди стран ОЭСР - 2,7%, максимальный показатель зафиксирован в Испании (16,7%). В обоих случаях уровень не изменился по сравнению с сентябрем.

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в октябре снизилась до 11,8% с 11,9%. Тем не менее, в еврозоне она остается чрезвычайно высокой - 18,6%, во многом из-за таких стран, как Испания (38,2%), Италия (34,7%) и Греция (40,2% в августе, последние доступные данные).

Среди женщин доля безработного населения в октябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем - 5,8%, а среди мужчин - осталась на отметке 5,5%.