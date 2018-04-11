EIA немного понизило прогноз добычи нефти в США на 2018 год и повысило на 2019-й

Добыча нефти в США вырастет на 1,37 миллиона баррелей в сутки в годовом сравнении до 10,69 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

В своём мартовском обзоре EIA предрекало рост производства сырья в США на 1,38 миллиона баррелей в сутки до 10,7 миллиона баррелей в сутки в 2018 году к 2017 году.

В 2019 году добыча нефти в США вырастет на 750 тысяч баррелей в сутки в годовом сравнении до 11,44 миллиона баррелей в сутки за счёт наращивания бурения сланцев, в основном на формации Permian, прогнозирует ведомство.

Предыдущий прогноз на 2019 год предполагал рост на 570 тысяч баррелей в сутки до 11,27 миллиона баррелей в сутки.

EIA ожидает, что спрос на нефть в США увеличится на 500 тысяч баррелей в сутки в 2018 году, что выше мартовского прогноза роста на 470.000 баррелей в сутки.

В 2019 году спрос вырастет на 320 тысяч баррелей в сутки, говорится в обзоре. Предыдущий прогноз показывал рост на 360 тысяч баррелей в сутки.

EIA также прогнозирует, что невзирая на рост цен на бензин категории Regular, потребление топлива в США в среднем составит 9,6 миллиона баррелей в сутки летом 2018 года, что превышает соответствующий период прошлого года почти на 20 тысяч баррелей в сутки.