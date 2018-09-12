EIA понизило прогноз роста добычи нефти в США в 2019 году

Добыча нефти в США будет расти более медленными темпами в 2019 году, чем предполагалось ранее, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

По оценке ведомства, производство нефти в США вырастет на 840.000 баррелей в сутки до 11,5 миллиона баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Предыдущий прогноз показывал рост на 1,02 миллиона баррелей в сутки до 11,7 миллиона баррелей в сутки.

EIA также понизило оценку роста спроса на нефть в США на 40.000 баррелей в сутки до 250.000 баррелей в сутки в 2019 году.

При этом EIA сохранило прогноз роста добычи нефти и спроса на сырьё в США в 2018 году.

По расчётам ведомства, производство нефти в США увеличится на 1,31 миллиона баррелей в сутки до 10,66 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, а рост спроса в обзорный период составит 470.000 баррелей в сутки.

EIA повысило прогноз средней спотовой цены эталонной марки нефти Brent до $73 за баррель в 2018 году и $74 за баррель в 2019 году.

“Пересмотр предыдущей оценки в основном связан с пониженными ожиданиями добычи нефти в Канаде и производства газоконденсата в ОПЕК”, – сказала представитель EIA Линда Капуано.