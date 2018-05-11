Добыча нефти в США достигнет 12 млн барр/сут к концу 2019 года - EIA

Добыча нефти в США вырастет до 12 миллионов баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2019 года, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Согласно ежемесячному обзору EIA, в следующем году объём производства сырья в США в среднем увеличится на 1,14 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 11,86 миллиона баррелей в сутки. В своём апрельском обзоре ведомство предрекало рост на 750.000 баррелей в сутки до 11,44 миллиона баррелей в сутки в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Оценка EIA нефтедобычи в США на четвёртый квартал 2019 года превышает предыдущий прогноз примерно на 500.000 баррелей в сутки, а в целом с января ведомство повысило прогноз более чем на 1 миллион баррелей нефти в сутки.

По расчётам EIA, в текущем году добыча нефти в США вырастет на 1,37 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 10,72 миллиона баррелей в сутки.

EIA сохранило прогноз спроса на нефть в США на уровне 20,38 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и немного понизило на следующий год – до 20,64 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий прогноз показывал рост до 20,70 миллиона баррелей в сутки.

EIA также ожидает, что дорогая нефть подтолкнёт вверх розничные цены на бензин в США, которые, как прогнозирует ведомство, будут держаться вблизи $3 за галлон в течение летнего сезона.