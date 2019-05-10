EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2019 и 2020 годах

Добыча нефти в США вырастет на 1,49 миллиона баррелей в сутки до 12,45 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, сообщило Управление энергетической информации США (EIA).

Ранее EIA прогнозировало рост добычи нефти в США в этом году на уровне 1,43 миллиона баррелей в сутки.

Управление также повысило прогноз добычи на 2020 год: рост на 930,000 баррелей в сутки до 13,38 миллиона баррелей в сутки.

Благодаря сланцевой революции, США стали крупнейшим производителем нефти в мире, обойдя Россию и Саудовскую Аравию.

“Согласно майскому прогнозу, EIA всё ещё ожидает, что экспорт нефти и других жидких углеводородов в Соединённых Штатах превысит импорт в четвёртом квартале 2019 года, эта тенденция продолжится в обозримом будущем”, - сообщила по электронной почте администратор EIA Линда Капуано.

Тем не менее добыча нефти замедлилась в последние месяцы, поскольку обвал цен в четвёртом квартале заставил американских производителей ограничить расходы и сократить планы по бурению.

Несмотря на это, такие крупные компании как Exxon Mobil и Chevron расширяют свою деятельность в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, самом большом источнике сланцевой нефти в США.

По словам компании Cowen & Co, крупные нефтяные компании планируют увеличить расходы на бурение примерно на 16 процентов в 2019 году, в то время как независимые производители думают о сокращении расходов на 11 процентов. EIA прогнозирует, что в 2019 году спрос на нефть в США вырастет на 250.000 баррелей в сутки до 20,70 миллиона баррелей в сутки, по сравнению с предыдущей оценкой в 360.000 баррелей в сутки. В 2020 году спрос увеличится на 280.000 баррелей в сутки до 20,98 миллиона баррелей в сутки, превзойдя предыдущий прогноз в 250.000 баррелей в сутки.