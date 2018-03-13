EIA прогнозирует в апреле рост добычи сланцевой нефти в США

Добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет шестнадцатый месяц подряд, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится на 131.000 баррелей в сутки к марту до 6,95 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, следует из ежемесячного обзора ведомства.

Основными драйверами роста станут сланцевые формации Permian и Eagle Ford, пишет EIA.

Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в апреле вырастет на 80.000 баррелей в сутки и составит 3,2 миллиона баррелей в сутки; производство на месторождении Bakken в Северной Дакоте увеличится на 12.000 баррелей в сутки до 1,223 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти на участке Eagle Ford, как ожидается, вырастет на 23.000 баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что станет максимально высоким уровнем с марта 2016 года.

Предполагается, что добыча природного газа в США в апреле увеличится почти на 1 миллиард кубических футов в сутки к марту до рекордных 66,1 миллиарда кубических футов в сутки.

В апреле 2017 года объём производства газа был равен 55,2 миллиарда кубических футов в сутки.

EIA также прогнозирует рост добычи газа в следующем месяце на всех крупных сланцевых формациях.

Так, добыча на блоке Appalachia, куда входят формации Marcellus и Utica, вырастет примерно на 0,4 миллиарда кубических футов в сутки до 27,6 миллиарда кубических футов в сутки в апреле по сравнению с 23,3 миллиарда кубических футов в сутки за аналогичный период прошлого года, прогнозирует ведомство.

В феврале добытчики пробурили 1.267 скважин на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили – 1.157. Число пробуренных, но незаконченных скважин, составляет 7.601, следует из обзора.