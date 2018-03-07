Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году в условиях наращивания производства сланцев.

Согласно ежемесячному обзору EIA, среднесуточный объем добычи нефти в США вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу этого года; предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

К 2019 году объем производства нефти в США увеличится на 570.000 баррелей в сутки до 11,27 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует ведомство.

В ноябре 2017 года добыча нефти в США превысила отметку 10 миллионов баррелей в сутки и приблизилась к историческому максимуму.

Производство ресурсов сланцевой нефти в США значительно выросло за счет совершенствования технологии бурения.

В своем февральском обзоре EIA прогнозировало, что добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет пятнадцатый месяц подряд.

EIA также повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Управление энергетической информации полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,70 миллиона баррелей в сутки.

Ранее в феврале ведомство предрекало прирост производства сырья в США в этом году на 1,26 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

EIA ожидает, что спрос на нефть в США увеличится на 470.000 баррелей в сутки в 2018 году, что выше февральского прогноза роста на 450.000 баррелей в сутки.

В 2019 году спрос, как ожидается, вырастет на 360.000 баррелей в сутки, говорится в обзоре. Февральский прогноз показывал рост на 350.000 баррелей в сутки.