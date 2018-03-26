Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне

Фондовая Европа открылась на подъеме. Индексы поднимаются с минимума за год, аналитики отмечают ослабление опасений, связанных с угрозой мировой торговой войны.

По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин ведут переговоры, которые, возможно, позволят избежать введения новых пошлин на китайскую продукцию и дальнейшей эскалации напряженности в отношениях.

"Рынки концентрировались на растущей угрозе торговой войны между США и Китаем. Однако основная реакция, похоже, была отыграна в пятницу", - написал в аналитической записке главный стратег ACLS Global Маршалл Гиттлер.

Оценка роста ВВП Франции в 4-м квартале пересмотрена до 0,7% с 0,6%, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Потенциал роста фондового рынка в странах еврозоны сдерживает укрепление евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 мск прибавил 0,4% и составил 367,21 пункта. Прошлую неделю он завершил на самой низкой отметке с февраля 2017 года, потеряв 3,2%.

Британский FTSE 100 повысился на 0,4%, как и французский индикатор CAC 40, германский DAX - на 0,6%, испанский IBEX 35 - на 0,2%.

Бумаги фармкомпании Roche Holding AG подорожали на 1,3% благодаря позитивным результатам исследования препарата для лечения рака легких.

Рыночная стоимость британской инжиниринговой компании GKN Plc повысилась на 0,3% после того, как американский производитель компонентов Dana Inc. улучшил предложение о покупке подразделения GKN Driveline на $140 млн.

Между тем цена акций ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa Group упала на 2,1% на торгах в Дублине после того, как он отверг обновленное предложение о покупке, поступившее от американской International Paper в конце прошлой недели.