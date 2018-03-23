Лукашенко подписал указ об охоте и ведении охотничьего хозяйства

Лукашенко подписал указ № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства", сообщает его пресс-служба.

"Документом предусматривается ряд мер, направленных на совершенствование ведения охотничьего хозяйства и охоты", - говорится в комментарии к указу.

В частности, упрощается механизм предоставления юридическому лицу в аренду охотничьих угодий, с увеличением возможного срока аренды до 20 лет, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение доходности охотничьих хозяйств за счет включения в перечень охотничьих животных гоголя, свиязи и цапли белой большой, упрощения порядка использования оружия иностранными гражданами на территории Беларуси, изменения порядка исчисления срока весенней охоты (вместо 28 календарных дней - 28 дней непосредственно охоты).

Указом конкретизируются отдельные термины (понятия), используемые в охотохозяйственной деятельности, а также систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде.

Для повышения заинтересованности охотников в надлежащем осуществлении охраны ресурсов охотничьих животных и их воспроизводства документом предусматривается проведение эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными структурами Белорусского общества охотников и рыболовов.