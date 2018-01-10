Последнее обновление: 10.01.2018 18:15

Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год

Лукашенко 10 января указом № 9 утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с планом будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания тридцать девять проектов законов. При этом шесть законопроектов являются принципиально новыми. Это проекты законов «О платежных услугах в Республике Беларусь», «О персональных данных», «Об электроэнергетике», «О радиационной безопасности», «Об охране и использовании болот (торфяников)» и «О судебно-экспертной деятельности».

Пять законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет. В их числе проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год».

Остальные законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Планируется внесение изменений в ряд кодексов, а также в законы «Об охране труда», «О трансплантации органов и тканей человека», «О хозяйственных обществах», «О географических указаниях», «Об аудиторской деятельности», «О дорожном движении», «О рекламе», «О естественных монополиях», «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «О государственной службе в Республике Беларусь» и иные.

Кроме того, в 2018 году будут подготовлены и внесены президенту на согласование две концепции проектов законов - «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства» и «О предупреждении насилия в семье».

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