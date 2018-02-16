Ставки по рублевым кредитам в белорусских банках подскочили вверх

На кредитно-депозитном рынке Беларуси произошло знаменательное событие. Прервалось многомесячное падение ставок по новым рублевым кредитам.

banki24.by изучили официальные данные и обнаружили ряд интересных вещей.

В самом деле, средняя по банковской системе ставка по новым кредитам в BYN-рублях за январь 2018 года составила 11,4% годовых. Это на 0,5 п.п. выше, чем в декабре 2017 года. Ставки по новым рублевым кредитам отскочили на уровень сентября 2017-го.

Если верить Нацбанку, то волна падения ставок по новым кредитам в BYN-рублях началась в феврале—марте 2015 года. Таким образом, январь-2018 оборвал почти 3-летнюю тенденцию на удешевление стоимости заимствований в белорусских рублях.

Параллельный рост ставок произошел как по кредитам юрлиц — с 11% до 11,5%, так и по кредитам физлиц — с 10,5% до 11%. Кредиты на срок до года для предприятий в январе подорожали по сравнению с декабрем с 11,1% до 11,6%, на срок свыше года — с 10,8% до 11,4%. Стоимость краткосрочных кредитов для населения увеличилась за месяц с 8,7% до 9,6%, долгосрочных — с 10,9% до 11,4%.

По данным НБРБ видно, что рост ставок в наибольшей степени коснулся рублевых кредитов гражданам на срок до года. Меж тем, именно потребительские и жилищные займы были драйверами нового кредитования в 2017 году. Ставки по новым рублевым кредитам без учета льготных тоже выросли, но не так сильно, как по всему массиву займов.

Стоимость новых кредитов в BYN-рублях за вычетом нерыночных увеличилась с 11,3% до 11,6%. Ставки по кредитам юрлиц поднялись с 11,4% до 11,7%, а по кредитам физлиц застыли на уровне 11,1%. Такое поведение ставок значит, что главную часть удорожания обеспечили льготные заимствования.

Возможно, это произошло за счет сезонного фактора: в январе директивное кредитование имеет малые объемы. По крайней мере, в начале 2016—2017 гг. происходило примерно то же самое. Свою лепту в удорожание рублевых займов могла внести и временная приостановка кредитования отдельными банками.

В 2018 году ко всем прочим факторам добавилась нехватка ликвидности. Стоимость фондирования подросла, что выразилось в росте ставок на рублевом межбанковском рынке — с 9,7% в декабре до 10,5% в январе. В такой ситуации было вполне логично приподнять ставки по новым кредитам.

Текущая ситуация на рынке ясна. Но будут ли новые кредиты дорожать и дальше? Ответ на этот вопрос можно найти в свежих данных от Нацбанка.

К середине февраля острота проблемы с ликвидностью оказалась снятой. Ставки на 1-дневном межбанке откатились с 12% до 10%, общий дефицит в системе перешел в небольшой профицит. Поэтому февральская статистика от НБРБ может отразить если не возобновление ставкопада, то хотя бы стабилизацию ставок около январских отметок.