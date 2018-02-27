До конца I полугодия Нацбанк РБ отменит обязательную продажу валюты

Национальный банк Беларуси планирует отменить обязательную продажу валюты до конца первого полугодия, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

"Вряд ли в апреле, но будем стараться. Мы этот вопрос еще не согласовали со всеми государственными органами. Это не только наше решение, но мы намерены этот вопрос поднимать", - цитирует БелТА банкира.

В ближайшей перспективе Нацбанк также планирует отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей, реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному.

Одновременно Национальным банком совместно с правительством будет продолжена работа по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и других платежей.

В настоящее время подготовлены и проходят согласование соответствующие предложения по внесению изменений в ряд указов Президента, а также в Гражданский и Банковский кодексы. Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года.