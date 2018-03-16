Акции Европы перешли к росту за счет активности на рынке M&A

Европейские фондовые рынки открыли торги пятницы без ярко выраженной динамики, при этом технические проблемы на бирже изначально воспрепятствовали торговле немецкими акциями, однако позднее все основные индексы перешли к росту.

Бумаги NEX Group вышли в лидеры среди компонентов STOXX после новостей о том, что базирующаяся в США CME Group сделала предварительное предложение о покупке оператора бирж.

К 12.12 панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,14 процента, британский FTSE 100 прибавил 0,17 процента, французский CAC 40 набрал 0,1 процента, а немецкий DAX, который открылся с задержкой, вырос на 0,4 процента.

Акции NEX Group подскочили на 34,3 процента.

Стоимость бумаг Altice выросла на 4,09 процента после публикации результатов телекоммуникационной компании, которая сообщила, что видит признаки восстановления на конкурентном французском рынке.

В то же время акции Berkeley Group просели на 5,5 процента, поскольку британский застройщик сообщил, что не может увеличить объемы строительства сильнее, чем предусматривает текущий план.