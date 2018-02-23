Сейм Латвии одобрил в I чтении перевод русских школ на латышский язык

Сейм Латвии на заседании в четверг одобрил в первом чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, сообщили в латвийском парламенте.

Законопроект должен пройти еще два чтения, после чего его должен одобрить президент.

Подготовленный Vинистерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году.

Устанавливается, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.