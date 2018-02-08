Сейм Латвии поддержал отказ от обучения в старших классах школ на русском

Большинство депутатов сейма Латвии проголосовало за переход к обучению в старших классах школы только на латышском языке.

За соответствующий законопроект проголосовали 67 парламентариев, против — 21. Реформа будет вводиться поэтапно с начала 2019/20 учебного года до окончания 2021/22 учебного года, сообщает Delfi.

Согласно разработанным Министерством образования поправкам, обучение в начальной школе будет осуществляться по трем билингвальным моделям. В 7–9-х классах 80% учебы будет проходить на госязыке, а в 10–12-х классах все преподавание должно осуществляться на латышском. Это затронет в том числе учебные заведения для национальных меньшинств.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис заявил, что подконтрольное ему ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств.

Во время заседания парламента возле здания сейма начался митинг против отказа от обучения на русском языке. Собравшиеся, в основном люди старшего поколения, читали стихи поэта Яна Райниса на русском и латышском языках и пытались обратиться к депутатам, которые заходили в здание парламента в начале рабочего дня. Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Минобрнауки реформы и освистали проходящих на заседание депутатов. По мнению протестующих, законопроект о полном переводе школ на латышский язык недостаточно разработан, вследствие чего депутаты не должны за него голосовать.

Как сообщалось, в январе правительство Латвии поддержало постепенный переход к обучению в старших классах исключительно на латышском языке.