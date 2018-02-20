Большинство европейских фондовых рынков торгуется в плюсе

Европейские фондовые индексы преимущественно растут в ходе торгов. Участники рынка следят за отчетностью крупных компаний Старого света.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,1% - до 378,59 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,17%, французский CAC 40 вырос на 0,21%, германский DAX - на 0,15%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,41%, итальянский FTSE MIB - 0,46%.

Давление на британский индекс оказывает слабая отчетность банка HSBC и горнодобывающего концерна BHP.

Бумаги HSBC дешевеют во вторник в Лондоне на 4,2%. Банк отчитался о возврате к прибыли в четвертом квартале прошлого года, однако годовой показатель доналоговой прибыли оказался хуже ожиданий рынка из-за потерь по кредитам, выданным господрядчику Carillion и ритейлеру Steinhoff.

Стоимость акций BHP снизилась на 3,5%. Скорректированная доналоговая прибыль компании в первом финансовом полугодии составила $4,05 млрд против среднего прогноза рынка в $4,21 млрд.

Капитализация оператора отелей InterContinental Group Plc опустилась на 4,6%. Доналоговая прибыль компании за 2017 год превзошла ожидания экспертов, однако негативным фактором стало заявление о том, что владелец сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza не станет совершать дополнительных выплат акционерам в 2018 году.

Рыночная стоимость производителя полимерных материалов Covestro увеличилась на 1,7% на сообщении о росте квартальной прибыли компании в четыре раза.

Акции британского разработчика ПО для финансовых компаний Fidessa Group подскочили на 23%. Компания сообщила, что ведет переговоры с швейцарской Temenos, которая намерена приобрести ее за 1,41 млрд фунтов стерлингов (почти $2 млрд). Бумаги Temenos подешевели на 5,2%.

Котировки бумаг инвестиционной фирмы Melrose Industries Plc увеличились на 0,9% на новости о сокращении доналогового убытка в 2017 году на 60% и увеличении выручки более чем вдвое.