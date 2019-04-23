Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

Европейские акции снижаются на фоне разочаровывающих результатов компаний

Европейские акции снизились во вторник на фоне разочаровывающего прогноза бельгийского производителя аккумуляторов Umicore на старте напряженной недели отчетности, но рост энергетического сектора помог ограничить дальнейшие потери.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 12.46 МСК снизился после роста на протяжении семи сессий кряду. Все основные региональные индексы торговались в минусе, за исключением британского FTSE 100, который незначительно вырос.

Акции Umicore резко снизились после того, как компания предупредила, что рост выручки и прибыли в 2020 году окажется хуже, чем предполагалось ранее.

Поставщики автомобильных запчастей Plastic Omnium и Faurecia также отчитались о результатах первого квартала. Акции Plastic Omnium подешевели после предупреждения о снижении мирового производства автомобилей, но затем восстановили потери, прибавив 0,3 процента. В то же время акции Faurecia выросли на 1 процент, так как компания подтвердила годовые прогнозы.

Акции бельгийской Melexis снизились на 6,4 процента после того, как компания сообщила о сокращении чистой прибыли в первом квартале и спрогнозировала уровень продаж в 2019 году ниже предыдущего года.

Бумаги Royal Dutch Shell, British Petroleum и Total выросли на 1,8-2,3 процента.

Цены на нефть торговались на уровне пиков 2019 года после сообщения Вашингтона об отмене всех освобождений от соблюдения санкций на покупку иранской нефти, вынуждающей импортеров отказаться от покупки “черного золота” у Тегерана.

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