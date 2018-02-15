В начале торгов в четверг европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост благодаря сильной корпоративной отчетности, а также подъему котировок акций горнодобывающих и нефтяных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил в ходе торгов на 0,9% - до 377,92 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,7%, французский CAC 40 - на 1,6%, германский DAX - на 0,8%, испанский IBEX 35 - на 1,3%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

Ослабление доллара США поддержало цены на нефть и металлы, что подтолкнуло к росту цены бумаг сырьевых компаний.

Акции BP подорожали в ходе торгов на 0,3%, Total - на 0,7%, Anglo American - на 3,1%, BHP - на 2,7%, Antofagasta - на 2,9%.

Более сильные, чем ожидалось, данные об инфляции в США, опубликованные накануне, спровоцировали укрепление доллара и рост доходностей US Treasuries. В то же время отчет Минтруда США указал на неожиданное снижение розничных продаж в стране в январе. Разнонаправленные сигналы в отношении ситуации в американской экономике привели к ослаблению доллара, отмечают эксперты.

"Европейский рынок акций растет, несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США и Великобритании, и это показывает, что инвесторы, возможно, более спокойно относятся к вероятному повышению ставок", - говорит аналитик Spreadex Коннор Кэмпбэлл.

"Или, по крайней мере, они не увидели в последних статданных сигналов, которые заставили бы Федрезерв и Банк Англии ускорить повышение ставок", - цитирует эксперта MarketWatch.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 3% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц, сообщило ранее на этой неделе Национальное статуправление (ONS). Относительно декабря 2017 года цены снизились на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 2,9% и падения второго на 0,6%.

Бумаги Airbus дорожают сегодня максимальными темпами с 2012 года, прибавляя более 9%, благодаря прогнозу роста скорректированной EBIT на 20% в 2018 году. Кроме того, компания намерена нарастить производство самолетов более чем на 11% - с 718 до 800, и тем самым обновить рекорд.

Стоимость акций Standard Life Aberdeen опустилась на 4,8%. Британская управляющая компания сообщила в четверг, что Lloyds Banking Group и Scottish Widows уведомили ее о прекращении заключенного в 2014 году соглашения, в рамках которого Standard Life осуществляет для фининститутов управление активами объемом 109 млрд фунтов стерлингов ($151,7 млрд).

Это решение отразится в качестве списания 40 млн фунтов на отчетности Standard Life за 2017 год, сообщила компания.

Капитализация швейцарской Nestle снизилась на 2,3%. Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания сообщил сегодня о снижении темпов роста ключевого показателя продаж до минимального уровня с середины 90-х годов.

Органический рост продаж без учета курсовых разниц, приобретений и продажи активов в 2017 году составил 2,4%, замедлившись по сравнению с 3,2% в предыдущем году.

Бумаги французского производителя промышленных газов Air Liquide подорожали на 2,4% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за 2017 год.