Последнее обновление: 14.02.2018 17:43

Фондовая Европа растет вслед за Азией

В начале сегодняшних торгов фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются на фоне роста котировок акций финансовых компаний вслед за аналогичной динамикой на азиатских рынках, при этом внимание инвесторов сосредоточено на публикации данных об изменении потребительских цен в США, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:42 увеличился на 0,67% и составлял 373,05 пункта.

Британский FTSE 100 к 12:54 вырос на 0,68%, германский DAX - на 0,71% и французский CAC 40 - на 0,59%.

Котировки акций Credit Suisse Group AG повысились с открытия рынка на 3,7%. Швейцарский банк получил в 2017 году чистый убыток третий год подряд из-за списаний в 4-м квартале, связанных с изменениями в налоговом законодательстве США. Однако в октябре-декабре показатели чистой прибыли и выручки оказались лучше средних ожиданий аналитиков.

Также дорожают акции других банков, в частности HSBC Holdings Plc - на 2,2%, Barclays Plc - на 0,4%.

Цена бумаг Sky Plc выросла на 3,2% на новости о том, что британская вещательная компания получила права на продолжение трансляции Премьер-лиги до конца 2022 года.

Рыночная стоимость Coca-Cola HBC AG повысилась на 3,6%. Чистая прибыль производителя и дистрибьютора напитков Coca-Cola Co. в Европе выросла в 2017 году на 24% на фоне повышения продаж и операционной рентабельности.

В то же время курс ценных бумаг Hennes & Mauritz AB (H&M) опустился на 2%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды заявил, что 2018 год будет сложным для компании.

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