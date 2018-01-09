Позитивные статданные стимулируют рост европейских индексов

Фондовые рынки Западной Европы торгуются в зеленой зоне, участники рынка оценивают статданные из еврозоны и новости крупных компаний.

Как стало известно во вторник, безработица в еврозоне в ноябре снизилась с 8,7% в октябре до 8,7% - минимального уровня с января 2009 года. В ЕС безработица снизилась с 7,4% в октябре до 7,3%, который является самым низким показателем в ЕС с октября 2008 года.

Кроме того, объем промышленного производства в Германии в ноябре вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства в ноябре на 1,8% по сравнению с октябрем и на 3,9% относительно ноября предыдущего года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:01 мск поднялся на 0,3% - до 399,65 пункта, максимальных за два с половиной года.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,32%, французский CAC 40 - на 0,49%, германский DAX - на 0,19%, испанский IBEX 35 - на 0,46%, итальянский FTSE MIB - на 0,54%.

Цена бумаг британского ритейлера Wm. Morrison Supermarkets выросла на 2,5% после того, как компания сообщила о росте сопоставимых продаж на 2,8% в период рождественских праздников.

Курс ценных бумаг сети супермаркетов J Sainsbury увеличился на 1,3%, Marks & Spencer - на 2,2%.

Капитализация British American Tobacco повысилась на 1,1%. Компания прогнозирует, что снижение ставки корпоративного налога в США увеличит ее прибыль в расчете на акцию на 6% в 2018 году.

Стоимость бумаг Daimler AG выросла на 2,3% на новости, что продажи автомобилей марок Mercedes-Benz и Smart в 2017 году превысили 2,4 млн, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году.

Акции строительной компании Persimmons Plc подешевели на 0,9%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте выручки в 2017 году на 9%.

Ценные бумаги авиакомпании Lufthansa снизились на 0,1% после того, как компания сообщила о планах потратить на топливо 5,9 млрд евро в 2018 году - на 700 млн евро больше, чем в 2017 году.