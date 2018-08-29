Европейские фондовые рынки торгуются в минусе

Фондовые индексы Западной Европы незначительно снижаются в ходе торгов в среду, несмотря на подъем рынков акций США и Азии.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, представители двух сторон отложили сроки окончательного согласования условий выхода Великобритании из ЕС до середины ноября, хотя ранее ожидалось, что это получится сделать к октябрю.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit без соглашения "не станет концом света", тогда как ранее министр финансов Филип Хэммонд предупредил, что такой сценарий может повысить стоимость заимствования в стране и снизить темпы роста экономики.

Кроме того, в среду французский национальный статистический институт Insee обнародовал пересмотренные данные о ВВП Франции во втором квартале. Оценка роста была подтверждена на уровне 1,7% в годовом выражении и 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что совпало с ожиданиями рынка.

Вместе с тем потребительские расходы во Франции в июле выросли на 0,1% относительно июня, эксперты ожидали роста на 0,3%.

Определенную поддержку рынку оказывает новость о том, что переговоры по торговле между США и Канадой возобновились накануне в Вашингтоне. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился к 11:53 мск на 0,04%, до 385,32 пункта.

Французский индикатор CAC 40 повысился на 0,02%, как и германский DAX. Испанский IBEX потерял 0,63%, итальянский FTSE MIB - 0,4%.

Британский FTSE снизился на 0,37% из-за роста опасений, что власти Великобритании и ЕС не сумеют вовремя договориться об условиях Brexit.

Акции испанской Inditex, владельца брендов Zara и Pull and Bear, падают на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз по ним с "на уровне рынка" до "ниже уровня рынка", и снизили прогноз котировок до 21 с 26 евро за акцию. "Inditex остается ритейлером мирового уровня, но привлекательность бумаг компании для инвесторов снижается в последние годы, и мы считаем, что это не в полной мере отражено в текущих ценах", - говорится в отчете Morgan Stanley.

Французская Pernod Ricard SA, второй по величине производитель алкогольной продукции в мире после британской Diageo, отчиталась о росте чистой прибыли на 13% по итогам финансового года, завершившегося 30 июня, и объявила об увеличении дивидендов на 17%. Тем не менее, капитализация компании снижается на 1%.

Цена акций Petrofac Ltd. выросла на 1,5%. Нефтесервисная компания отчиталась о снижении выручки в первом полугодии на 11% и об убытке в размере $17 млн, который был вызван единовременным списанием в размере $207 млн.

Стоимость акций Ferrari NV повысилась на 2,5% благодаря тому, что HSBC Global Research улучшил рекомендации по акциям производителя спортивных автомобилей до "покупать".