Европейские фондовые индексы растут, акции в Италии снижаются

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник, однако акции в Италии снижаются ввиду перспективы проведения новых выборов в стране из-за неспособности популистских партий сформировать правительство.

Партии “Движение 5 звезд” и “Лига” отказались от планов формирования правительства, после того как президент Италии отклонил кандидатуру евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики страны. На фоне этих новостей доходность итальянских гособлигаций снизилась, а основной фондовый индекс FTSE MIB резко вырос, наряду с укреплением евро, но затем развернулся вниз.

FTSE MIB опустился на 0,18 процента к 11:55.

При этом индекс итальянских банков потерял около 1 процента. Акции Unicredit, UBI Banca, Banco BPM и Intesa Sanpaolo подешевели на 0,45-2,5 процента.

Панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,1 процента, а немецкий DAX - 0,25 процента.

Биржи Великобритании, как и биржи США, сегодня закрыты в связи с государственными праздниками, поэтому активность на европейских торговых площадках пониженная.