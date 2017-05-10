Европейские акции в минусе из-за разочаровывающих финансовых результатов

Акции Европы снизились в начале торгов среды, отойдя от пиков, поскольку разочаровывающие результаты компаний оказали давление на некоторые бумаги, хотя потери были ограничены укреплением финансового сектора.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.29 снизился на 0,2 процента, отодвинувшись от максимума 21 месяца, достигнутого во вторник. Большинство ведущих европейских индексов также снизились, немецкий DAX и французский CAC 40 отошли от рекордных значений.

Британский FTSE 100 торговался без резких колебаний.

Акции строительных компаний показали худшую динамику среди основных секторов из-за снижения бумаг немецкой HeidelbergCement, отчитавшейся о 3-процентном падении квартальной операционной прибыли.

Энергетические акции также немного снизились, так как квартальные результаты оказали давление на бумаги геофизической компании TGS NOPEC. Акции дистрибьютора химической продукции Brenntag сбавили 4,2 процента, так как финансовые результаты компании не дотянули до прогнозов.

Бумаги крупнейшей финансовой группы Нидерландов ING выросли на 1,9 процента после того, как доналоговая прибыль компании превысила прогнозы.

Акции французского страховщика AXA также прибавили 0,7 процента, так как компания сообщила, что планирует листинг доли своего американского бизнеса в 2018 году для высвобождения капитала.

Акции французской энергетической компании Rubis подскочили на 4,8 процента, достигнув исторического пика благодаря хорошим квартальным результатам.