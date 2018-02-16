Последнее обновление: 16.02.2018 17:06

Промпроизводство в Беларуси в январе увеличилось почти на 10%

В январе 2018 года объем производства промышленной продукции в Беларуси вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в текущих ценах 8,7 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2018 года превысил уровень января 2017 года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 29,7%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 28,7%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 15,8%). Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов выросло на 13,5%, производстве химических продуктов - на 12%.

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