Объем промпроизводства в Беларуси вырос в 2017 году на 6,1%

В 2017 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 93 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню 2016 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе темп роста объема промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 103,6%, в обрабатывающей промышленности - 107%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 102,7% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,1%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г. составил 103,9%, за декабрь 2017 г. к ноябрю 2017 г. – 101,2%.

В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2017 год превысил уровень 2016 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 26,5%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,1%), производстве химических продуктов (на 9,8%), производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 6,7%), производстве электрооборудования и производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 5,5% по каждому виду экономической деятельности).