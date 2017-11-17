Последнее обновление: 17.11.2017 17:50

Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре увеличилось на 6,3%

В январе-октябре 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br74,7 млрд, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-октября 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 103,1%, в обрабатывающей промышленности - 106,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 104,4% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 99,8%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2017 года к октябрю 2016-го составил 108,1%, к сентябрю 2017 года - 106,4%. В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-октябрь 2017 года превысил соответствующий уровень 2016-го.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 24,6%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,8%), производстве химических продуктов (на 11,6%).-

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