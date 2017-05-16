Промпроизводство в январе-апреле увеличилось на 5,4% - Белстат

В Беларуси в январе-апреле объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-апреля 2016 года.

Как сообщает Белстат, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,9%, в обрабатывающей промышленности - на 5,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%.

В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства составил 97,8%.

Индекс промышленного производства за апрель 2017 года к апрелю 2016 года составил 108,7%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-апрель 2017 года превысил уровень января-апреля 2016-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов (19,5%); производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (19,5%); производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (14,4%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (9,3%); производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (8,9%); производстве электрооборудования (6,9%).