Промпроизводство в январе-сентябре увеличилось на 6,1% - Белстат

В январе-сентябре 2017 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 66,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-сентября 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 3,2%, в обрабатывающей промышленности - 6,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 5,4%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2017 года к сентябрю 2016 года составил 106,1%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-сентябрь 2017 года превысил уровень аналогичного периода 2016 года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 23,4%); полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,7%), производстве химических продуктов (на 12%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,5%).