Последнее обновление: 13.02.2018 11:37

В Казахстане с 2021 года планируют выдавать паспорта на латинице

Начать выдачу паспортов и удостоверений личности на латинице планируют в Казахстане с 2021 года, сообщил во вторник вице-министр культуры и спорта республики Ерлан Кожагапанов.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В целях обеспечения перевода он постановил утвердить алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Подготовлен план перевода алфавита казахского языка на латинскую графику. На основе латинской графики будут разработаны правила правописания на новом казахском алфавите, IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу. Второй этап, 2021-2023 годы — обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности гражданина Казахстана и иных документов на государственном языке на основе латинской графики, организация семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей и взрослого населения", - сказал Кожагапанов на заседании правительства.

По его словам, на 2024-2025 годы запланирован "перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно, а также поэтапный переход делопроизводства организаций образования на латинскую графику".

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