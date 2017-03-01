В Казахстане предложили придать официальный статус английскому языку

Предложения по усилению роли государственного языка и приданию официального статуса английскому языку внесены в рабочую группу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, которая была создана по поручению президента Казахстана. Об этом сообщил руководитель рабочей группы, глава администрации главы государства Адильбек Джаксыбеков.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 25 января выступил с обращением, в котором вынес на всенародное обсуждение проект конституционной реформы, в соответствии с которой часть президентских полномочий будет передана правительству и парламенту. В течение месяца казахстанцы могли направлять свои предложения к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан".

"Имеются предложения по усилению роли государственного языка и приданию английскому языку официального статуса… Поступили предложения по поводу смертной казни, мнения по этому поводу расходятся от полного запрета до расширения случаев ее применения", – цитирует слова Джаксыбекова портал Informburo.kz.

По его словам, рабочая группа тщательно изучила все предложения.

В середине декабря 2016 года глава Казахстана заявил, что специальная комиссия должна рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, но отметил, что "Казахстан есть и будет государством с президентской формой правления". Позже Назарбаев заявлял, что по итогам реформы роль правительства и парламента в республике значительно усилится, а президент будет играть роль верховного арбитра.

Государственным языком в Казахстане является казахский, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.