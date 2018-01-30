Последнее обновление: 30.01.2018 16:30

Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

Самолет впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла.

Как пишетт издание Herald Sun, самолет Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas 15 часов летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн с использованием биотоплива. Сообщается, что авиакомпания использовала стандартное авиационное топливо с добавлением 10% органического на основе семян горчицы. В результате авиакомпании удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

По словам представителей Qantas, использование "нетрадиционного" топлива не представляет никакой опасности. "Это абсолютно нормальный вылет для нас", — приводит издание слова генерального директора Qantas International Элисон Уэбстер.

По данным авиакомпании, использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.

Ранее лондонская транспортная компания TfL объявила о планах запустить в британской столице автобусы на топливе, полученном из кофейной гущи.

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