Последнее обновление: 08.01.2020 08:53

США запретили гражданским самолетам полеты над Ираном и Ираком

Категории: США Авиация

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Об этом говорится в сообщении авиарегулятора США в Twitter.

"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении, передает УНИАН.

Ночью в среду около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. После этого войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.

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