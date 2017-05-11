В США могут запретить ноутбуки в самолетах из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширить запрет на провоз ноутбуков в салонах коммерческих самолетов, следующих из некоторых европейских стран.

Меры безопасности могут коснуться работы таких авиакомпаний, как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines.

Отмечается, что чиновники министерства национальной безопасности планируют встретиться с представителями авиапромышленности, чтобы обсудить вопросы безопасности. Среди них - как обеспечить условия для того, чтобы батареи значительного количества устройств в багажном отделении самолета не взорвались в воздухе.

В марте США уже ограничила перевозки ноутбуков в салонах самолетов, осуществляющих рейсы из 10 аэропортов, расположенных, в частности, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Турции. Такое решение объясняют опасением, что в электронных устройствах, принятых на борт воздушного судна, может быть спрятана взрывчатка.

Сразу после Соединенных Штатов о запрете на перевозку ноутбуков и других электронных устройств, которые превышают по размеру смартфон, в ручной клади объявило британское правительство. Норма введена на пассажирских авиарейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.