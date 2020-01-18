Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые проблемы в ПО были найдены во время технической проверки, которую проводили в штате Айова в минувшие выходные в преддверии завершения разработки обновленного программного обеспечения для лайнеров этого типа.

«Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным авиационным управлением США (ФАА) над оформлением этих изменений. Мы также информируем наших клиентов и поставщиков», — говорится в сообщении компании.

Как отметил представитель Boeing, проблема связана с одной из функций программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

В Федеральном авиационном управлении США не смогли оперативно прокомментировать эту информацию, передает РБК.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

После этого специалисты компании начали разрабатывать обновление программного обеспечения. Как заявляли в Boeing, обновление ПО обеспечит дополнительный уровень защиты, если установленные в разных частях самолета датчики AOA (датчики угла атаки) будут показывать противоречивые данные. После обновления система управления полетом будет сравнивать входные сигналы от обоих датчиков AOA. Если они отклоняются на 5,5 градуса и более при убранных закрылках, то MCAS активироваться не будет. При этом индикатор на дисплее в кабине пилотов будет их предупреждать об этом. До обеих катастроф система была ориентирована на показания только одного из таких датчиков.

В конце 2019 года Boeing была вынуждена приостановить производство 737 MAX из-за задержки с повторным вводом лайнера в эксплуатацию. На фоне этого решения ведущие американские эксплуатанты данной модели, в частности American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines, объявили о том, что убрали 737 MAX из полетного расписания до начала лета.