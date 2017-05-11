Boeing приостановила полеты самолетов 737 MAX из-за проблем с двигателями

Американская компания Boeing приостановила испытательные полеты новых самолетов 737 MAX из-за возможных проблем с двигателем. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление компании.

Согласно сообщению, компания CFM International, которая производит двигатели для 737 MAX, уведомила Boeing о возможных неисправностях. В самой компании, в свою очередь, отметили, что никаких проблем во время испытаний нового самолета не было.

По информации телеканала CNBC, акции Boeing после этого заявления упали на 1,7% и составили $182,38 за акцию. Ранее акции компании упали в цене до 177,18, отмечает телеканал.

По информации агентства, компания по-прежнему планирует первые поставки 737 MAX в конце этого месяца. Также будет продолжаться производство этих самолетов, пишет Associated Press.