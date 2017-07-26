Boeing повысила прогноз прибыли на 2017 год

Boeing Co получила квартальную прибыль после убытка годом ранее и повысила годовой прогноз базовой прибыли.

Крупнейший в мире авиапроизводитель сообщил, что ожидает получить базовую прибыль на акцию в 2017 году в диапазоне от $9,80 до $10,00, тогда как ранее прогнозировал этот показатель на уровне $9,20-$9,40.

Во втором квартале, завершившемся 30 июня, Boeing заработала $1,76 миллиарда, или $2,89 на акцию, против убытка в размере $234 миллионов, или 37 центов на акцию, годом ранее.

Базовая квартальная прибыль компании, исключающая пенсионные и другие расходы, составила $2,55 на акцию.

Выручка снизилась на 8,1 процента до $22,74 миллиарда.

Поставки коммерческих воздушных судов сократились до 183 штук с 199. Boeing подтвердила, что планирует поставить 760-765 коммерческих самолетов в 2017 году.