Последнее обновление: 18.01.2018 13:48

Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение должностных лиц.

Документ, авторы которого предлагали ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления в соответствии с статьей 20 Конвенции ООН против коррупции, был забракован комитетом по государственному строительству и законодательству.

Согласно проекту, незаконным обогащением считалось бы "значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов". Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности и объема обогащения: за особо крупный размер - лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.

Действие этих норм предлагалось распространить не только на госслужащих, но также на должностных лиц госкорпораций.

"Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов", - заявил на пленарном заседании Думы член комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин.

По его словам, в проекте присутствует "правовая неопределенность" относительно того, какие действия виновного должны признаться преступными.

Например, в законопроекте ничего не говорится о том, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае все доходы свыше пяти миллионов рублей, полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные, окажутся незаконными.

В этом случае обвиняемым придется доказывать свою невиновность, а это противоречит Конституции, объяснил Брыкин.

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